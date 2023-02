ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für A P Moller-Maersk - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk (AP Moeller - Maersk A-S (B)) von 12450 auf 11000 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die globale Containerschifffahrt schippere angesichts der 2023/24 zu erwartenden, deutlichen Überkapazitäten auf einen Abschwung zu, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Pandemie-Boom mit überschießenden Preisen sollte sich diese Entwicklung umkehren - die Erwartungen für 2023/24 drohten verfehlt zu werden, und im kommenden Jahr seien die Bilanzrisiken wohl zurück./gl/la

