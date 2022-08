ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Asos auf 920 Pence - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 1075 auf 920 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Emily Johnson untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor den anstehenden Quartalszahlen die gesamtwirtschaftliche Situation sowie unternehmensspezifische Daten. All diese Daten seien für die Online-Modehändler fast nur negativ. Bei Asos sei dies aber - anders als bei Boohoo - bereits in die Bewertung eingeflossen. Ihr Kursziel kappte sie dennoch unter anderem wegen geringerer Prognosen./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 03:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 04:10 / GMT

