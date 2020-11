ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Covestro auf 53 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro von 56 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Preise für Methylendiphenylisocyanat (MDI) und Toluoldiisocyanat (TDI) stiegen zwar, allerdings auch die Geschäftsrisiken durch die jüngsten Lockdown-Maßnahmen in Europa, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kostenentwicklung könnte 2021 ein deutlich größeres Problem für den Kunststoffkonzern darstellen als im laufenden Jahr./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 19:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2020 / 05:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Werbung