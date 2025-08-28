ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Delivery Hero - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 45,70 auf 43,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross kappte am Donnerstagabend seine Schätzungen infolge durchwachsener Zahlen und gesenkter Jahresziele. Die Aktie sei aber in einer Sondersituation, Fundamentaldaten seien nicht wirklich entscheidend für ihre Entwicklung hin zum Jahresende. Es gebe nämlich "viele, viele Szenarien" rund um den Großaktionär Prosus, einen aktivistischen Investor und das Wertschöpfungspotenzial./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 03:00 / GMT

