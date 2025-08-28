DAX23.929 -0,5%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,50 -2,5%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin93.989 -2,4%Euro1,1686 +0,1%Öl68,27 ±0,0%Gold3.413 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX im Minus unter 24.000-Punkte-Marke -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Anteil an Alpha Bank -- Dell im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie schwächelt: Starke Auftragslage, aber verhaltener Markt Siemens Energy-Aktie schwächelt: Starke Auftragslage, aber verhaltener Markt
Vonovia-Aktie um Vortagesschluss: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie um Vortagesschluss: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Delivery Hero - 'Overweight'

29.08.25 10:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
21,90 EUR -0,50 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 45,70 auf 43,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross kappte am Donnerstagabend seine Schätzungen infolge durchwachsener Zahlen und gesenkter Jahresziele. Die Aktie sei aber in einer Sondersituation, Fundamentaldaten seien nicht wirklich entscheidend für ihre Entwicklung hin zum Jahresende. Es gebe nämlich "viele, viele Szenarien" rund um den Großaktionär Prosus, einen aktivistischen Investor und das Wertschöpfungspotenzial./ag/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
08:31Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Delivery Hero OverweightBarclays Capital
08:01Delivery Hero BuyUBS AG
28.08.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:31Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Delivery Hero OverweightBarclays Capital
08:01Delivery Hero BuyUBS AG
28.08.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
08.11.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.10.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen