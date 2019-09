ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Evonik auf 24,50 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 27,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Angesichts sinkender Methionin-Preise dürfte es für den Chemiekonzern in puncto Erreichung seiner Jahresziele eng werden, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2019 und 2020./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 18:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 04:00 / GMT

