ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Fedex auf 240 Dollar - 'Overweight'

Heute im Fokus

DAX schwächelt -- Porsche vor IPO mit Milliardenbewertung -- Bitcoin auf Dreimonatstief -- Siemens Energy wieder im DAX -- VW, Rheinmetall, Deutsche Post im Fokus

Mercedes-Benz plant Windpark auf Testgelände in Papenburg. Bundesbank rechnet mit Rezession und zweistelliger Inflation. Südzucker-Tochter CropEnergies will Kapazität möglicherweise anpassen. eBay hat Angebote für Armbänder für Queen-Warteschlange gelöscht. TotalEnergies und BASF-Beteiligung Wintershall DEA wollen Gasfeld erschließen. Nordex kehrt in SDAX zurück - Auch MDAX und TecDAX mit Änderungen.