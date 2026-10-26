DAX 25.444 +1,0%ESt50 6.106 +0,6%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,64 -1,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.780 +0,8%Euro 1,1204 -0,0%Öl 115,0 -1,5%Gold 4.017 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
23.18 EUR 0.88 EUR 3.95 %
Charts | News | Analysen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan am Freitag. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern./ag/gl

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT

Aktuelle flatexDEGIRO Aktie News

Werbung

flatexDEGIRO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
23.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.