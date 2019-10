ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für FMC auf 78 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC (Fresenius Medical Care) vor den am 29. Oktober erwarteten Zahlen von 81 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sehe weitere Abwärtsrisiken durch Änderungen am Behandlungsprogramm Esco (End Stage Renal Desease Seamless Care Organizations) in den USA, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit rund um die Jahresziele der Dialysetochter von Fresenius seien aber bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist./ck/jsl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 17:25 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Werbung