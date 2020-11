ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Fraport auf 32 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 35 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei erwartungsgemäß verlaufen, der Fokus liege beim Flughafenbetreiber aber schon auf 2021, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Liquiditätsrisiken seien vorerst begrenzt, auf längere Sicht bleibe aber Bilanzdruck. Nach Kürzung seiner operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) macht er das Kursziel nun am Jahr 2022 fest./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 05:00 / GMT