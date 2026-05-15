ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Freenet auf 28,50 Euro - 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für freenet von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Schätzungen am Montag vor dem nächsten Quartalsbericht des Mobilfunkanbieters an die Ergebnisse des letzten an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT
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