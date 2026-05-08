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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für H&M auf 150 Kronen - 'Underweight'

21.05.26 13:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,89 EUR 0,19 EUR 1,29%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) von 162 auf 150 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Clements rechnet mit einer anhaltenden Absatzschwäche bei den Schweden, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juni schrieb./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT

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Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

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Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
12:16HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
18.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
02.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
30.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:16HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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