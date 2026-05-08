ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für H&M auf 150 Kronen - 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) von 162 auf 150 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Clements rechnet mit einer anhaltenden Absatzschwäche bei den Schweden, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juni schrieb./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT
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