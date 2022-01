ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Henkel auf 80 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 89 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktie des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns sei günstig bewertet aber es mangele ihr an Kurstreibern, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die strategischen Schritte des Managements seien richtig, eine größere Neuausrichtung des Portfolios aber vorerst vom Tisch. Er kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie vor allem für 2022 aber auch 2023 und begründete die Zielsenkung auch mit einer gesunkenen Sektorbewertung./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2022 / 18:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 05:00 / GMT