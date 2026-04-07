ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für IAG auf 425 Pence - 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group (International Consolidated Airlines) von 440 auf 425 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
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