ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Inditex auf 61 Euro - 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 62,50 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlayst Matthew Clements attestierte den Spaniern am Montag in seinem Resümee zu den jüngsten Zahlen bemerkenswertes Wachstum. Die Transportkosten nagten allerdings am Gewinn./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Inditex Buy
|UBS AG