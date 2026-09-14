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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Inditex auf 61 Euro - 'Overweight'

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Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 62,50 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlayst Matthew Clements attestierte den Spaniern am Montag in seinem Resümee zu den jüngsten Zahlen bemerkenswertes Wachstum. Die Transportkosten nagten allerdings am Gewinn./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT

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Datum Rating Analyst
10:36 Inditex Overweight Barclays Capital
10.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 Inditex Buy UBS AG

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