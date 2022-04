ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Infineon auf 30 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 45 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Nach dem überaus starken Wachstum in den Jahren 2020 bis 2022 gebe es zunehmend Signale für einen kurzfristigen Abschwung in der Halbleiterbranche, schrieb Analyst Keagan Bryce-Borthwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sei eine genaue Titelauswahl notwendig. Der Experte setzt dabei auf die Aktien von Chipindustriezulieferern. Langfristig bleibt er indes mit Blick auf die gesamte Branche zuversichtlich./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 04:10 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------