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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Munich Re auf 593 Euro - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
558.00 EUR 2.20 EUR 0.40 %
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 598 auf 593 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

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Datum Rating Analyst
08:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
20.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.

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