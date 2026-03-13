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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Nemetschek auf 95 Euro - 'Overweight'

16.03.26 11:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
70,35 EUR 2,35 EUR 3,46%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 120 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den europäischen Softwaresektor sei es noch zu früh, eine positive Trendwende auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stufte er wegen der KI-Risiken ab./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

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DatumRatingAnalyst
11:21Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:16Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
08:31Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
10.02.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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11:21Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:16Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
08:31Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
17.12.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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