ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Porsche AG - 'Equal Weight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche vz) von 50,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Henning Cosman passte seine Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Halbjahreszahlen an. Seine operativen Ergebnisschätzungen für die Zuffenhausener sinken bis 2028 um bis zu 17 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Porsche vz. Aktie News
Porsche vz. Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)