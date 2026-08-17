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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Porsche AG - 'Equal Weight'

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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.42 EUR -0.49 EUR -1.09 %
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche vz) von 50,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Henning Cosman passte seine Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Halbjahreszahlen an. Seine operativen Ergebnisschätzungen für die Zuffenhausener sinken bis 2028 um bis zu 17 Prozent./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT

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DatumRatingAnalyst
10:46 Porsche vz Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Porsche vz Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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