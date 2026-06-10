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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Renault auf 31,50 Euro - 'Overweight'

12.06.26 11:34 Uhr
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Renault S.A.
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 42,50 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten ein "starkes Gerüst", aber es fehle an Kurstreibern, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Die Anleger sorgten sich um die Konkurrenzsituation und misstrauten dem Sparplan des Autobauers./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 14:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT

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