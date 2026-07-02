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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Rheinmetall auf 2000 Euro - 'Overweight'

03.07.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2035 auf 2000 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Anleger sollten das große Bild nicht aus den Augen verlieren, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag. Er ist vorsichtig optimistisch für die Ergebnisse des zweiten Quartals und rechnet mit einem Wachstum um 59 Prozent auf fast 3,1 Milliarden Euro. Bei anziehendem Muntionsabsatz, einer inspirierenden Telefonkonferenz und einer Unterschrift unter den Boxer-Deal könnten die Papiere der Düsseldorfer wieder in Gang kommen. Das jüngst gescheiterte Fregatten-Geschäft dürfte sich beim Auftragseingang bemerkbar machen, ansonsten erwartet Osorio die Jahresziele aber unverändert./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:26 / GMT

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