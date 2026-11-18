ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für RTL auf 34 Euro - 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group (RTL) von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Medienkonzerns seine Ergebnisschätzung und hob das anhaltend schwache Werbegeschäft hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:38 / GMT
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