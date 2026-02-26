ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 100 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber stehe im Sektor gegen die KI-Konkurrenz am besten da, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Diese dunkle Wolke dürfte aber zunächst nicht verschwinden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent