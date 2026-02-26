DAX25.337 +0,2%Est506.160 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 +0,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.024 -0,3%Euro1,1799 ±0,0%Öl71,95 +1,5%Gold5.180 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 100 Euro - 'Overweight'

27.02.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
70,60 EUR 1,75 EUR 2,54%
News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber stehe im Sektor gegen die KI-Konkurrenz am besten da, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Diese dunkle Wolke dürfte aber zunächst nicht verschwinden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

