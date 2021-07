ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für UBS auf 13,50 Franken - 'Underweight'

Aktien in diesem Artikel UBS 10,46 EUR

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 14,00 auf 13,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die europäischen Großbanken mit einem großen Investmentbanking-Geschäft dürften im abgelaufenen Quartal in diesem schwächer abgeschnitten haben, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Entsprechend kürzte der Experte seine Prognosen für das Ergebnis vor Steuern der Jahre 2021 bis 2023./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2021 / 04:00 / GMT

