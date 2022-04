ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für UBS auf 18 Franken - 'Equal Weight'

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

0,00% Charts

News

Analysen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS nach Zahlen von 19 auf 18 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Sein Gedanke sei eigentlich gewesen, dass die Ergebnisse der Schweizer Großbank eher etwas enttäuschten, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn, betonte aber, für Anleger gebe es derzeit unter den europäischen Banken weiterhin kaum bessere Alternativen als die UBS - zumindest, wenn die Investoren an US-Dollar-Engagements interessiert seien oder von einer starken Ausrichtung auf das Vermögensmanagement profitieren wollen.

/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 21:17 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------