ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Volkswagen auf 120 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman bestätigte die Aktie der Wolfsburger als seine Top-Idee in Europa - trotz und wegen der Underperformance gegenüber dem europäischen Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf. Das Umfeld sei schwierig, aber das Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie die Renditen auf Cashflow und Dividende spiegelten das Potenzial nicht wider./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Volkswagen (VW) vz Overweight
|Barclays Capital
|08.06.2026
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.2026
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.2026
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.2026
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Volkswagen (VW) vz Overweight
|Barclays Capital
|25.05.2026
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.2026
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.2026
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2026
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.06.2026
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.2026
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2026
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.2026
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.2026
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen