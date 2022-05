ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Zalando auf 52 Euro - 'Overweight'

Aktien in diesem Artikel Zalando 30,67 EUR

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 84 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Eine starke Bilanz und eine gewisse Flexibilität bei den Kosten dürften dem Online-Händler in dem aktuellen Umfeld helfen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch bestehe in diesem Jahr weiterhin das Risiko, dass die Markterwartungen nach unten geschraubt werden. Der Experte reduzierte bereits seine Schätzungen, die sich nun unterhalb der Unternehmensziele bewegten. Die deutliche Zielsenkung begründete der Fachmann auch mit seiner Annahme erheblich höherer Kapitalkosten angesichts der gegenwärtigen Marktstimmung./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 04:10 / GMT