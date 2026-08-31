ANALYSE-FLASH: Barclays startet Adidas mit 'Overweight' - Ziel 210 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von adidas mit einem Kursziel von 210 Euro und "Overweight" aufgenommen. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber, wie sie am Dienstag schrieb. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen. Auch quantitative Mittelfristziele schließt Petrova nicht aus. Sie erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:46 / GMT
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle adidas Aktie News
adidas Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG