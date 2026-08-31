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ANALYSE-FLASH: Barclays startet Adidas mit 'Overweight' - Ziel 210 Euro

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von adidas mit einem Kursziel von 210 Euro und "Overweight" aufgenommen. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber, wie sie am Dienstag schrieb. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen. Auch quantitative Mittelfristziele schließt Petrova nicht aus. Sie erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:46 / GMT

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08:01 adidas Overweight Barclays Capital
21.08.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 adidas Neutral UBS AG
04.08.26 adidas Neutral UBS AG

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