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ANALYSE-FLASH: Barclays startet Flatexdegiro mit 'Overweight' - Ziel 41 Euro

12.06.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
35,30 EUR 0,68 EUR 1,96%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von flatexDEGIRO beim Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan am Donnerstag in seiner Branchenanalyse. Zudem seien sie hinsichtlich der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union (SIU) am besten aufgestellt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 21:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT

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