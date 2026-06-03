ANALYSE-FLASH: Barclays startet Flatexdegiro mit 'Overweight' - Ziel 41 Euro
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von flatexDEGIRO beim Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan am Donnerstag in seiner Branchenanalyse. Zudem seien sie hinsichtlich der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union (SIU) am besten aufgestellt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 21:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
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