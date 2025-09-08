DAX23.651 -0,7%ESt505.352 -0,2%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.544 +0,1%Nas21.836 +0,2%Bitcoin95.997 +0,8%Euro1,1742 -0,2%Öl66,96 +1,1%Gold3.659 +0,6%
ANALYSE-FLASH: Barclays startet Hensoldt mit 'Equal Weight' - Ziel 88 Euro

09.09.25 14:04 Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von HENSOLDT beim Kursziel von 88 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag vor allem auf Rheinmetall-Aktien. Die Papiere des Sensortechnik-Spezialisten Hensoldt seien indes zunächst ziemlich teuer und es gebe auf Sicht von zwölf Monaten attraktivere Alternativen. So dürfe es angesichts der langfristigen Natur des Auftragsbuches noch eine Weile dauern, bis sich das Unternehmenswachstum stark beschleunige./ag/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

