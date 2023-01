ANALYSE-FLASH: Barclays startet Infineon mit 'Overweight' - Ziel 47 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Papiere von Infineon beim Kursziel von 47 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Analyst Simon Coles setzt in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Halbleiterbranche auf die Papiere der Deutschen sowie die von STMicroelectronics. Hier sieht er attraktive Bewertungen und Aktivität in den besseren Endmärkten. Bei ASM International und BE Semiconductor hält er derweil die Erwartungen für viel zu hoch, wie auch die Bewertungen. ASML sei vielleicht sogar am besten aufgestellt. Allerdings sei dies bereits eingepreist./ag/gl

