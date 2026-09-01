ANALYSE-FLASH: Barclays startet K+S mit 'Equal Weight' - Yara mit 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von K+S (K+S) beim Kursziel von 18,40 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Die norwegische Yara startete Analyst Alex Sloane am Donnerstag derweil mit "Underweight". Bei Yara drehe sich alles um die Preise für Stickstoffdünger, bei K+S indes um den Zeitpunkt der Cashflow-Belebung. Die Bewertung der Deutschen hält er zwar für unambitioniert. Angesichts einer "Welle neuen Kali-Düngers", die auf die Märkte fließe, sowie steigender Gaskosten und mauer Cashflow-Aussichten sieht er aber keinen Grund für eine Neubewertung der Aktien./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 10:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 15:45 / GMT
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K+S Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.