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ANALYSE-FLASH: Barclays startet K+S mit 'Equal Weight' - Yara mit 'Underweight'

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
16.76 EUR -0.08 EUR -0.48 %
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Yara International ASA
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von K+S (K+S) beim Kursziel von 18,40 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Die norwegische Yara startete Analyst Alex Sloane am Donnerstag derweil mit "Underweight". Bei Yara drehe sich alles um die Preise für Stickstoffdünger, bei K+S indes um den Zeitpunkt der Cashflow-Belebung. Die Bewertung der Deutschen hält er zwar für unambitioniert. Angesichts einer "Welle neuen Kali-Düngers", die auf die Märkte fließe, sowie steigender Gaskosten und mauer Cashflow-Aussichten sieht er aber keinen Grund für eine Neubewertung der Aktien./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 10:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 15:45 / GMT

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DatumRatingAnalyst
09:41 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK
13.08.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
12.08.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.

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