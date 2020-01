ANALYSE-FLASH: Barclays startet LEG Immobilien mit 'Underweight' - Ziel 100 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat LEG Immobilien mit "Underweight" und einem Kursziel von 100 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das künftige Wachstum der Immobiliengesellschaft dürfte schwächer sein als das des Konkurrenten Vonovia, schrieb Analyst Paul May in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch dürften die Renditen hinter denen von TAG Immobilien zurückbleiben. Mit seiner Einstellung zu LEG Immobilien weiche er vom Marktkonsens ab./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 20:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 05:00 / GMT