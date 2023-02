ANALYSE-FLASH: Barclays startet Walmart mit 'Overweight' - Ziel 159 Dollar

Aktien in diesem Artikel Walmart 131,32 EUR

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Walmart mit "Overweight" und einem Kursziel von 159 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der US-Einzelhändler biete defensive Eigenschaften und in zunehmendem Maß auch Wachstumstreiber, schrieb Analyst Seth Sigman in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./ajx/tih

