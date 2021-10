ANALYSE-FLASH: BASF für Baader Bank eine 'Top Stock Idea' - Bleibt 'Buy'

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX klettert über 15.100 Punkten -- Vonovia hält mehr als 60 Prozent an Deutsche Wohnen -- Nordex mit Auftrag aus Ukraine -- BMW, Tesla, Daimler, Varta im Fokus

BNP Paribas erwägt wohl höhere Ausschüttungsquote. Moderna will mRNA-Impfstoffe in Afrika herstellen. Shell sieht im dritten Quartal bessere Entwicklung als im Vorjahr. TeamViewer-Aktie: Oddo stuft ab. BVB-Youngster Moukoko fällt verletzt für U21-Länderspiele aus. GEA-Aktie im Fokus: Nach der Restrukturierung auf Wachstumskurs. SKAN will mit Börsengang 80 Millionen Franken holen.