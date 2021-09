ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 360 Euro

Aktien in diesem Artikel adidas 301,40 EUR

1,69% Charts

News

Analysen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Zumindest auf kurze Sicht sei China von der größten Chance zum größten Risiko für die Branche geworden, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngst bekannt gewordenen Pläne der chinesischen Führung für einen allgemeinen Wohlstand und zur Beschränkung hoher Einkommen hätten der Luxugüterbranche einen Schauer über den Rücken gejagt. Allerdings seien wohl nur sehr vermögende Personen im Fadenkreuz der Regierung. Die Sportartikelhersteller Adidas und Puma sollten von deren erklärtem Willen profitieren, den Sportartikelmarkt zu fördern./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------