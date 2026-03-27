DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +0,5%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.560 +1,9%Euro1,1519 +0,1%Öl115,2 +0,6%Gold4.530 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot - Nikkei sackt ab -- Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
Top News
Historische Bewertung bei NVIDIA-Aktie: Günstiger als der S&P 500 - Ist das die ultimative Kaufgelegenheit? Historische Bewertung bei NVIDIA-Aktie: Günstiger als der S&P 500 - Ist das die ultimative Kaufgelegenheit?
Ceconomy-Aktie in Grün: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich Ceconomy-Aktie in Grün: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

30.03.26 08:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
131,45 EUR 0,30 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Herzogenauracher hätten sich ihre Streifen weiterhin verdient, schrieb Nick Anderson am Freitagabend nach einer Roadshow. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen. Die Aktienbewertung sei historisch enorm niedrig, aber in der Anlegerstimmung gefangen./rob/ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08:01adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026adidas OutperformBernstein Research
23.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026adidas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2026adidas OutperformBernstein Research
16.03.2026adidas BuyUBS AG
06.03.2026adidas KaufenDZ BANK
05.03.2026adidas OutperformBernstein Research
05.03.2026adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen