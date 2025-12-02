ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Während der Investorenveranstaltungen der Versicherer Allianz, Zurich und Uniqa im November habe das Wachstum im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er sieht sich in seiner Annahme eines strukturellen Wachstums in wichtigen Geschäftssegmenten bestätigt. Davon sollte auch das Dividendenwachstum profitieren. Noch sei es aber zu früh, seine diesbezüglichen Prognosen anzuheben. Huttner traut der Allianz beim operativen Ergebnis bis 2027 jährliche Wachstumsraten von neun Prozent zu und liegt damit deutlich über den vom Konzern angestrebten rund sechs Prozent./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen