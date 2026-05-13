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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 504 Euro

14.05.26 08:40 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 504 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte die aktuelle Markterwartung für den operativen Gewinn 2026 übertreffen, schrieb Michael Huttner am Mittwochnachmittag im Resümee des Quartalsberichts. Zudem investiere die Allianz ins Wachstum und die Kapitalgenerierung sei stark und nachhaltig. Überdies seien die Aktien attraktiv bewertet./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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