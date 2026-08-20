ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Aroundtown auf 'Hold' - Ziel 4 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown (Aroundtown SA) mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen seien etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach dem Zwischenbericht. Er hob zudem die neue Dividendenpolitik hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Aroundtown SA Aktie News
Aroundtown SA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:11
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|21.08.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.