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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Aroundtown auf 'Hold' - Ziel 4 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown (Aroundtown SA) mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen seien etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach dem Zwischenbericht. Er hob zudem die neue Dividendenpolitik hervor./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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10:46 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:11 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
09:56 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:51 Aroundtown SA Buy Warburg Research
21.08.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.

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