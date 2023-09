ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Asos auf 'Buy' - Ziel 940 Pence

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASOS auf "Buy" mit einem Kursziel von 940 Pence belassen. Berenberg ist optimistisch hinsichtlich einer deutlichen Erholung des Verbrauchervertrauens. Dies schrieben sie in einer gemeinsamen Studie von Volkswirten und Aktienanalysten für die Konsumgüterbranche, die am Donnerstag vorlag. Als Favoriten in Europa heben sie Cranswick hervor./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben