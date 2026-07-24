ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ATOSS Software nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Gustav Froberg hob in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung das robuste zweistellige Wachstum des Softwareunternehmens mit attraktiven Margen hervor. Dies sei beruhigend in einem Umfeld, in dem Anleger wegen Einflüssen rund um Künstliche Intelligenz Störungen des Geschäfts befürchtet hätten, doch die zugrundeliegenden Entwicklungen begeisterten ihn noch mehr. Der Experte verwies auf ein beschleunigtes Wachstum der Cloud-Aufträge, ein gestärktes Geschäft außerhalb der Region Deutschland, Österreich und Schweiz sowie insgesamt höhere Margenziele für 2027./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)