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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 155 Dollar

13.04.26 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
78,95 EUR -0,45 EUR -0,57%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech (BioNTech (ADRs)) mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

In eigener Sache

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