ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Danone auf 'Hold' - Ziel 63 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Danone mit Blick auf einen Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Aktie habe mehr als 4 Prozent verloren, nachdem der Lebensmittelhersteller an seinen mittelfristigen Zielen festgehalten habe, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil habe der Fokus der Veranstaltung auf den Fortschritten der vergangenen Jahre im Rahmen des Programms "Renew Danone" sowie den Wachstums- und Ausschüttungsambitionen des Managements gelegen./gl/tih

