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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

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Douglas AG
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Kennziffern deckten sich mit den zuletzt gesunkenen Erwartungen, schrieb Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen spiegelten eine eingetrübte Konsumentenstimmung wider, vor allem in den Kernmärkten der Parfümeriekette. Der Druck auf die Profitabilität habe nochmals zugenommen. Die Aktie sei allerdings attraktiv bewertet./rob/bek/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
09:51 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG
12.08.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.