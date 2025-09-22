ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 102 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos (Elmos Semiconductor) mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Elmos Semiconductor
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|31.07.2025
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|31.07.2025
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.2025
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.2025
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.2024
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.2023
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.05.2012
|ELMOS Semiconductor verkaufen
|Euro am Sonntag
|04.05.2009
|ELMOS Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|23.04.2009
|ELMOS Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|18.02.2009
|ELMOS Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|13.02.2009
|ELMOS Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
