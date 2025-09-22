DAX23.618 +0,4%ESt505.478 +0,7%Top 10 Crypto15,56 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.813 +0,3%Euro1,1788 -0,1%Öl67,18 +0,9%Gold3.779 +0,9%
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

23.09.25 14:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
84,20 EUR 2,60 EUR 3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos (Elmos Semiconductor) mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

