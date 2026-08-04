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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos (Elmos Semiconductor) nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Chip-Hersteller habe das dritte Quartal in Folge prozentual zweistelliges Wachstum jeweils auf Jahressicht erzielt, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagnachmittag. Das Unternehmen entwickle sich besser als der Gesamtmarkt für Auto-Halbleiter und als die direkten Kontrahenten./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:06 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10.07.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)