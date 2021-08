ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Encavis auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat ENCAVIS nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Nach dem schwachen ersten Quartal sei der Solar- und Windparkbetreiber dank des Beitrags neuer Solarparks auf einem guten Weg zu den Jahreszielen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem Aufwärtspotenzial bei den Kapazitäten durch Zukäufe stünden kurzfristige Herausforderungen durch die steigenden Kosten gegenüber. Die Jahresziele seien aber in Reichweite./gl/mis

