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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 384 Euro

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Ferrari N.V.
376.00 EUR 22.05 EUR 6.23 %
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Euro belassen. Der Luxussportwagenbauer habe in einem schwierigen Umfeld die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose zumindest moderat ein weiteres Mal angehoben, schrieb Michael Filatov am Dienstag. Die neuen Ziele lägen nun weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen./rob/gl/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
19:46 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:51 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
14:51 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Ferrari Buy UBS AG
29.09.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.

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