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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige deutsche Konsument sorge für eine Prognosesenkung der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen. Der Konzern mindere aber seine Abhängigkeit vom Heimatmarkt immer mehr./rob/ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
10:46 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
09.07.26 Fielmann Add Baader Bank
29.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG

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