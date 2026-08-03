ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige deutsche Konsument sorge für eine Prognosesenkung der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen. Der Konzern mindere aber seine Abhängigkeit vom Heimatmarkt immer mehr./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
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|Analyst
|10:46
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
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|DZ BANK
|09.07.26
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|Baader Bank
|29.06.26
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|Deutsche Bank AG