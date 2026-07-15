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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Friedrich Vorwerk auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Werte in diesem Artikel
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FRIEDRICH VORWERK
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Herstellers von unterirdischen Hochspannungskabeln überschätzt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:36 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
08.04.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)